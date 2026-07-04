Ariete - Un consiglio inaspettato da chi ha più esperienza vi apre gli occhi su una scelta che conta molto.

Toro - Frenate l’impulso a comprare ciò che non vi serve: la vera soddisfazione si trova da tutt’altra parte.

Gemelli - Imparate a delegare ciò che vi appesantisce troppo: liberare le mani vi libererà presto anche la mente.

Cancro - Una telefonata inaspettata chiarisce un equivoco che vi pesava. Tornate a respirare più leggeri.

Leone - Imparate a dire di no senza sentirvi in colpa: il vostro tempo conta quanto quello degli altri, se non di più.

Vergine - Fidatevi davvero dell’istinto nella scelta che vi attende: stavolta la pancia ne sa più della vostra testa.

Bilancia - Mettete un po’ d’ordine nei conti e scoprirete di avere molto più margine di quanto immaginavate.

Scorpione - La pazienza coltivata in questi mesi inizia a dare i suoi frutti. Andate avanti senza alcuna fretta.

Sagittario - Concedetevi una pausa vera, senza schermi davanti né rumori intorno. Il riposo vi ricaricherà sul serio.

Capricorno - Una persona vi ringrazia per qualcosa che ormai avevate dimenticato. Vi scalderà davvero il cuore.

Acquario - Un legame familiare trascurato si riaccende grazie a un gesto semplice ma sincero da parte vostra.

Pesci - Un piccolo traguardo raggiunto vi restituisce fiducia. Ripartite da qui per puntare ancora più lontano.

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