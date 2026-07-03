Una rassegna dalle sonorità punk, Oi! e hardcore senza compromessi, per il "weekend più rumoroso" dell'estate sarda: lo Street Fest fa ritorno con la sua terza edizione a Pabillonis, dove ben dodici band isolane e penisolane invaderanno gli spazi verdi dell'Agriturismo Surbiu tra oggi e domani, a partire dalle 20 per entrambe le serate.

Una manifestazione interamente a ingresso gratuito e con possibilità di campeggio libero, che vede il patrocinio del Comune e la media partnership della testata musicale sarda Sa Scena.

L'apertura di venerdì 3 accoglierà così sul palco lo street punk dei milanesi Sempre Peggio e la prima assoluta nell'Isola degli spagnoli Hashtack, con le due band precedute dai cagliaritani The Colvins, i guspinesi Roman Krays, i sassaresi Caino e la recentissima formazione locale dei Second Degree.

Mentre sabato 4 i riflettori si accenderanno per il chiassoso ska dei campani RFC e il punk ironico e altrettanto rumoroso dei lombardi Bad Frag, a cui si accompagneranno i veterani isolani e dal successo internazionale Inarrestabili, il sound "nudo e crudo" dei Polluzioni Spontanee dal Trexenta, l'hardcore degli olbiesi Mondoplastico e infine l'astro nascente dei Vulika Rot, giovanissima band turritana.

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