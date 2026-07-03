Un weekend che farà tremare il Campidano centrale con alcune delle più potenti leggende del metal italiano: anche quest'anno fa ritorno a Villasor il "Sorres in Rock", festival di rock pesante e affini che per la quarta edizione porterà al Parco s'Isca ben due date di pura energia metallica.

Primo appuntamento stasera alle 20, con l'epic metal dei sardi Icy Steel, il chiassoso country-western del trio milanese Maverix ‒ con ospite l'esuberante Pino Scotto ‒ e il tradizionale heavy degli storici Vanexa, proseguendo l'indomani alla stessa ora con il doom identitario degli isolani Arkon e le sonorità anni Ottanta dei conterranei Megahera, insieme agli ancor più veterani Skanners e Strana Officina. Sei iconici gruppi che, tra gli anni Settanta e lo scorso decennio, hanno scritto pagine importantissime per il genere nel panorama tricolore.

"Sorres in Rock", organizzato dal Centro commerciale naturale della stessa cittadina dei celebri Rod Sacred ‒ dei quali proprio il frontman, Franco Onnis, è direttore artistico del festival ‒ viene reso possibile dalla collaborazione dell'associazione S'Ard Rock, oltre che di Metal Zone Italia e CdClick, e dal patrocinio di Comune, Regione e Fondazione di Sardegna, ancora una volta nell'appassionato coinvolgimento dell'intera comunità.

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