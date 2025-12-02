Se al cinema "i nostri eroi" (Alberto Sordi e Bernard Blier) avevano trovato l'amico misteriosamente scomparso in Africa (Nino Manfredi) che però - spoiler- aveva preferito restare nella tribù, questa volta il ricco uomo d'affari rientra dal Continente Nero dopo 10 anni di assenza e iniziano i colpi di scena. Venerdì e sabato al Teatro Astra di Sassari va in scena alle 20.30 "La sorpresa" con la Compagnia teatro Sassari.

Il testo di Cosimo Filigheddu, per la regia di Mario Lubino, è interpretato da Alessandra Spiga, Michelangelo Ghisu, Sabrina Commissario, Paolo Colorito e Pasquale Poddighe.

La vicenda ruota sul ritorno dopo 10 anni di un ricco uomo d’affari scomparso in Africa durante un viaggio di lavoro insieme al suo fidato segretario, pare rapito da una tribù ribelle. Dopo la telefonata, fervono i preparativi in famiglia per accoglierlo e soprattutto per prepararlo cautamente ad alcuni importanti cambiamenti avvenuti nei dieci anni trascorsi: un amante per la sconsolata moglie, una carriera da pornostar per la figlia, il carcere per il figlio per un losco affare di tangenti. Ma anche l’ignaro marito riserverà una inaspettata sorpresa. La vicenda si svolge in un accogliente giardino di una villa dell’alta borghesia sassarese. Lo spettacolo è inserito nel cartellone della 35esima edizione del Festival Etnia e Teatralità, organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari.

