Cosa dicono le stelle per il 2 dicembreLa giornata segno per segno
Ariete – Tornano a farsi forza degli equilibri che pensavate ormai persi. Godeteveli senza alcun timore.
Toro – In questa giornata un chiarimento autentico vi darà pace. Le parole giuste arriveranno da sole, fidatevi...
Gemelli – Il vostro fascino è in evidente aumento. Cercate di usarlo bene, ma senza manipolare le persone.
Cancro – Di fronte a voi si prospettano dei tagli netti ma necessari. Dicembre inizia con scelte coraggiose...
Leone – Lo spirito d’avventura oggi è alle stelle: viaggi improvvisati o nuove idee vi daranno grande slancio.
Vergine – In questo periodo siete al centro dell’attenzione: adesso tocca a voi scegliere quale direzione prendere.
Bilancia – Il lavoro per voi è sempre in primo piano. Ecco perché, con piccoli passi, otterrete grandi risultati.
Scorpione – Qualcuno vi sorprenderà con dei gesti sinceri. Per una volta, lasciatevi toccare nel profondo...
Sagittario – La vostra creatività è davvero fuori controllo. Perché non trasformate tutto questo caos in bellezza?
Capricorno – Un’amicizia di lunga data si sta trasformando. Forse è il momento di guardarla con occhi nuovi...
Acquario – I sogni bussano forte e senza lasciare dubbi: ascoltateli e seguiteli, ma restando comunque con i piedi a terra.
Pesci – Sentimenti rinnovati vi guideranno nei vostri prossimi passi: non abbiate paura di esprimerli tutti.