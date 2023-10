Cosa ci aspetta oggi, martedì 31 ottobre, secondo lo zodiaco.

Ariete – Giornata piuttosto fiacca per voi che siete sempre abituati ad andare al massimo. Fermarsi fa bene.

Toro – Avete bisogno di una pausa dal mondo. Le persone vi hanno così deluso che ne siete nauseati.

Gemelli – Troppi impegni vi stanno causando un sovraccarico mentale. Alla sera ritagliatevi del tempo per voi.

Cancro – Un cuore innamorato è un cuore luminoso. La vostra felicità verrà notata tanto che sarete “contagiosi”.

Leone – Non c’è pace senza saper prima saper restare soli. Chi ha superato la prova ora può affrontare tutto!

Vergine – Se una persona non vi piace lo percepite subito. Non bisogna giudicare, ma l’istinto non sbaglia...

Bilancia – Avete voglia di libertà e di fare cose nuove. Non progettatele, ma buttatevi direttamente nell’avventura.

Scorpione – Non potete sempre prendervi il peso delle decisioni degli altri. Se fate così, rischiate di stare male solo voi...

Sagittario – Non esistono mete che non sapete come raggiungere. Il vostro coraggio è una fonte di ispirazione per molti.

Capricorno – Se la giornata inizia con il piede sbagliato non temete: migliorerà grazie a una sorpresa inaspettata.

Acquario – Un ex sembra non volervi lasciar andare. Visto che non amate incollare i cocci rotti, parlategli chiaramente.

Pesci – Essere sensibili è bello, ma è bello anche saper dosare l’empatia. Senza un equilibrio si rischiano problemi...

