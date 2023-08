Cosa ci aspetta oggi, 31 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Emettete gioia e speranza da tutti i pori per il prossimo autunno: è forse in arrivo la tanto sperata promozione.

Toro – Quando è troppo è troppo: un collega impertinente ha superato il limite. Rimettetelo al suo posto...

Gemelli – La vostra mentalità caotica a primo impatto può intimorire. Cercate di essere un po’ più concreti nel parlare...

Cancro – Oggi non avrete scampo: dovrete presenziare a una noiosa riunione di famiglia. Cercate di resistere...

Leone – Onestà e trasparenza vi guideranno nei prossimi impegni di lavoro e vi garantiranno il successo. Coraggio!

Vergine – Volete a tutti i costi raggiungere la perfezione in ogni aspetto della vostra vita. Ma a quale costo?

Bilancia – Avete bisogno di tempo da trascorrere con il partner per riflettere sul punto in cui si trova la vostra relazione.

Scorpione – Dopo una rottura dolorosa, è tempo di rimettervi al centro e concentrarvi sulle vostre passioni.

Sagittario – L’eccessiva cattiveria ricevuta da un vecchio amico rischia di farvi perdere la fiducia in questo legame...

Capricorno – Non avete deciso cosa fare nel futuro e state andando in ansia? Non disperate, avete tutta la vita davanti!

Acquario – Restituire un favore a un amico è per voi una questione d’onore: attenti a non rimetterci troppo, però...

Pesci – Sentite che è finalmente arrivato il momento di far valere le vostre rimostranze. Forza, non siate timidi!

