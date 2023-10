Cosa ci aspetta oggi, 30 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – L’amore non è bello se non è litigarello. Oggi meglio però evitare le polemiche o si rischiano incidenti...

Toro – A volte siete così orgogliosi che qualsiasi argomento è inutile, non cambiate idea. Basta essere testoni!

Gemelli – I single avranno delle belle notizie perché si avvicina un periodo dove l’amore sarà protagonista!

Cancro – Non c’è più spazio per i ripensamenti: oggi dovrete prendere una decisione netta, o la situazione non cambia.

Leone – In pochi riescono a fare breccia nel vostro cuore, ma chi non riesce non lo accetta e sa come ferirvi...

Vergine – A volte siete di poche sillabe, in altri momenti parlate fin troppo. Oggi cercate di essere equilibrati...

Bilancia – Vi sentite appesantiti e affaticati: meglio trovare un’alimentazione migliore e fare in modo di fare attività fisica.

Scorpione – Cercate di organizzarvi al meglio oggi, così avrete spazio sia per il lavoro che per la famiglia.

Sagittario – Se in coppia non va come vorreste serve fermarsi e parlarne prima che le incomprensioni siano troppe.

Capricorno – La gioia del cambiamento la si deve vivere senza inserire pensieri negativi. Non sempre ci sono le fregature...

Acquario – Se in questi anni siete stati mal consigliati è perché eravate circondati da persone tossiche. Liberatevene!

Pesci – Vorreste vivere in una favola, ma sapete che nonostante tutto la realtà vi serve per diventare migliori.

