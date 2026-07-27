Il geologo Mario Tozzi e il sassofonista Enzo Favata raccontano il Mediterraneo e il mito di Atlantide. E lo fanno sabato alle 19 sul Monte Gonare, a circa 1.100 metri di altitudine, dove sorge la chiesa più alta della Sardegna. La serata fa da anteprima a Musica sulle Bocche 2026, grazie anche alla collaborazione col Comune di Orani.

Da una parte uno dei più autorevoli divulgatori scientifici italiani, geologo e primo ricercatore del CNR, volto noto della televisione grazie a programmi come Atlantide e Gaia. Dall'altra uno dei musicisti italiani più apprezzati sulla scena jazz internazionale, capace di costruire un linguaggio sonoro in cui convivono tradizione mediterranea, improvvisazione ed elettronica.

Ne nasce un racconto immersivo che intreccia geologia, storia e mito, conducendo il pubblico in un viaggio attraverso il Mediterraneo, alla ricerca delle origini della leggenda di Atlantide. Le parole di Mario Tozzi e le atmosfere create dal vivo da Enzo Favata con sassofoni, clarinetto basso, strumenti etnici ed elettronica costruiscono un vero e proprio "film senza immagini", dove la ricerca scientifica incontra la forza evocativa della musica.

La festa proseguirà alle ore 21.30 spostandosi a Sa Corte, il piccolo novenario del santuario situato circa 300 metri sotto la vetta e facilmente raggiungibile in auto. Qui il pubblico sarà accolto dall'energia dei Nuoro Swing Pioneers, che trasformeranno il borgo in una grande festa sotto le stelle.

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