Cosa dicono le stelle per il 28 luglioLa giornata segno per segno
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Ariete - Un'intuizione improvvisa merita la giusta attenzione: potrebbe indicarvi una strada del tutto inattesa.
Toro - In questa giornata un piccolo piacere condiviso rafforzerà un legame per voi parecchio importante.
Gemelli - Oggi un incontro casuale potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto interessante. Occhi ben aperti!
Cancro - Una persona vicina vi offre più sostegno di quanto immaginiate. Non lo credevate possibile, vero?
Leone - Un progetto personale che state portando avanti da tempo riceve finalmente il rispetto meritato.
Vergine - Questo periodo premierà la vostra costanza con una piccola soddisfazione. Non mollate proprio ora!
Bilancia - Le relazioni più "pesanti" si alleggeriranno presto se smettete di cercare, come sempre, la perfezione.
Scorpione - Un cambiamento inatteso aprirà alcune possibilità che non avevate minimamente considerato.
Sagittario - Una bella novità accenderà in voi entusiasmo e voglia di mettervi in gioco. Pronti a partire!
Capricorno - In questa giornata concedetevi una lunga pausa: la lucidità nasce anche e soprattutto dal riposo.
Acquario - La settimana favorisce incontri intriganti che saranno capaci di ampliare, e non di poco, i vostri orizzonti.
Pesci - Una coincidenza apparentemente banale meriterà una certa considerazione. Non sottovalutatela...