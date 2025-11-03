Ariete – Mai dire mai, soprattutto quando, come oggi, la fortuna sembra girare finalmente dalla vostra parte.

Toro – Vi sentite in vena di generosità, e la voglia di spendere soltanto per il gusto di farlo è forte. Controllatela!

Gemelli – Se vi muovete in modo deciso, riuscirete a superare le difficoltà e onorare gli impegni con efficacia.

Cancro – Se c’è in gioco il prestigio professionale o la stabilità affettiva, la consueta calma potrebbe venire meno.

Leone – Tutti gli ostacoli, seppure imprevisti, verranno superati con il consueto stile: grintoso ma prudente.

Vergine – Tenete gli occhi aperti: guardando con disincanto la realtà, troverete risposte in ciò che vi circonda.

Bilancia – Basta un secondo per cadere nella trappola del successo facile ma ingannevole. Mantenete alta la guardia.

Scorpione – Dopo un lungo periodo passato nell’ombra riuscite finalmente a farvi notare nel vostro gruppo di amici.

Sagittario – Determinazione e intuito saranno essenziali per gestire eventuali diatribe in ambito familiare.

Capricorno – Procedete con passo sicuro ma senza fretta: il terreno è insidioso e qualcuno sta aspettando che inciampiate.

Acquario – Le circostanze sono propizie per riappacificarvi con soci o colleghi dopo una discussione.

Pesci – Energia, entusiasmo e vitalità vengono in vostro soccorso nelle faccende di cuore. Ve la caverete!

