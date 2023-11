Cosa ci aspetta oggi, 3 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Vi sentite un fuoco creativo che non sapete come esprimere. Chiedere consiglio in famiglia vi aiuterà!

Toro: Dovete essere più onesti con chi vi è accanto. Il non detto non fa male solo a loro, ma anche a voi.

Gemelli: Restate fedeli ai vostri principi e nulla vi potrà danneggiare. Non abbiate più paura, ma solo coraggio.

Cancro: Per molti siete degli amici leali con cui potersi aprire senza temere accoltellate alle spalle. Restate così!

Leone: Non smettete mai di essere ottimisti e pieni di speranza. Questo atteggiamento illumina voi e chi vi è accanto.

Vergine: La vostra calma potrebbe essere messa a dura prova se un ex decidesse di tornare dopo anni di ghosting.

Bilancia: State controllando un po’ troppo i social del vostro partner. Se temete che nasconda qualcosa parlatene.

Scorpione: È il vostro periodo e questo vi rende più forti e magnetici. Sarà difficile infatti resistere ai single del segno.

Sagittario: Volete raggiungere un obiettivo ma se la strada è tortuosa resistete, perché è dalla fatica che arriva il premio.

Capricorno: Al lavoro non vi sentite molto capiti e questo vi porta ad adombrarvi. A volte la solitudine è solo una benedizione.

Acquario: Non dovete far pesare le vostre scelte e i vostri modi anche agli altri. Se voi siete liberi lo devono essere tutti.

Pesci: Un grande passo vi attende e anche se vi possono venire dei dubbi non preoccupatevi, è normale.

