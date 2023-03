Cosa ci aspetta oggi, 29 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non pensate che sia ora di perdonare il vostro amico per un errore commesso tempo fa in buona fede?

Toro – Troppo stress sul lavoro. È ora di ritagliarvi del tempo e rilassarvi: va bene anche un film in compagnia.

Gemelli – È giunto il momento di assumervi la responsabilità di un grande progetto. Vi sentite pronti?

Cancro – In famiglia sapete essere molto presenti, forse anche troppo. Non soffocate i vostri cari di apprensione.

Leone – Credete nel colpo di fulmine? Oggi potreste fare un incontro che aspettate da molto tempo, occhi aperti...

Vergine – Siamo a metà settimana ma siete già stanchi. Organizzate una gita fuori porta per sabato, vi distrarrà.

Bilancia – Oggi cercate di non distrarvi sul lavoro, sono in arrivo novità importanti e nuove responsabilità.

Scorpione – Attenti, un incontro inatteso potrebbe mettere a dura prova la vostra vita di coppia. Guai in vista...

Sagittario – Il vostro partner potrebbe essere meno intraprendente, provate a capirne il motivo e trovare soluzioni.

Capricorno – In questo periodo siete molto creativi e siete pronti a nuovi stimoli sul lavoro. Occhio, però, a non affaticarvi.

Acquario – Sta per iniziare un percorso di crescita interiore per voi: avete mai pensato a un corso di yoga?

Pesci – Non perdete tempo a rincorrere e implorare chi non vi vuole. Lasciate andare l’altro, anche se è arduo.

