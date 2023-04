Cosa ci aspetta oggi, 29 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Arrivare primi sul lavoro è motivo di orgoglio, ma può generare antipatie. Cercate di non darci troppo peso.

Toro: Siete piuttosto indaffarati ultimamente, ma almeno per oggi vi concederete un po’ di meritato riposo.

Gemelli: Oggi sarà una giornata fortunata per i nuovi incontri. Conoscerete una persona speciale e molto affine a voi.

Cancro: Anche nei momenti più bui avete trovato la forza di reagire. Ora, però, c’è qualcun altro che ha bisogno di voi.

Leone: Se le cose non vi stanno più bene così come sono, parlatene chiaramente. Il partner saprà ascoltare.

Vergine: Avete in mente un programma speciale per la serata, ma non siete sicuri di riuscire a metterlo in pratica.

Bilancia: Organizzate una fuga romantica con la dolce metà: è il modo migliore per allontanare i pensieri negativi.

Scorpione: Sul lavoro fate fatica a ingranare. Non preoccupatevi: tempo qualche mese e tornerete sulla cresta dell’onda.

Sagittario: Siete un amico fedele e chi vi circonda lo sa bene. Occhio, però: qualcuno potrebbe approfittarsene.

Capricorno: Un po’ di sano shopping è quello che vi ci vuole per ritrovare l’autostima e rinfrescare il vostro look.

Acquario: Ultimamente avete la testa tra le nuvole. Cercate di ritrovare la concentrazione praticando la meditazione.

Pesci: Ultimamente vi siete concessi qualche eccesso di troppo. Fate attenzione o la vostra linea ne risentirà.

