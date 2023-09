Cosa ci aspetta oggi, 28 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Oggi vietato perdere tempo. Pensare solo al lavoro vi darà tregua anche da una situazione amorosa difficile.

Toro: Preparatevi a una pioggia di critiche da parte di amici e parenti su una decisione che avete preso. Succede.

Gemelli: Oggi la giornata è partita con il piede sbagliato. Riprendete fiato: non potete farci nulla. Aspettate finisca.

Cancro: Una dichiarazione a sorpresa oggi vi lascerà sbalorditi. Anche se non siete indifferenti, pensateci bene.

Leone: Sorvegliate da vicino le vostre finanze. Finti amici potrebbero voler metterci le mani senza il vostro consenso.

Vergine: Mente e azioni vanno finalmente di pari passo dopo molto tempo. Sfruttate questo momento per agire.

Bilancia: L’amore vi sorride perché voi sorridete a lui. Rimanete positivi e l’eros si caricherà di conseguenza.

Scorpione: Il lavoro procede a rilento ma il weekend è un giorno più vicino. State vicino alla famiglia, ma non troppo.

Sagittario: Quando vi guardate allo specchio vi pare di risplendere. Merito delle decisioni di questo ultimo periodo.

Capricorno: Una trattativa sta andando per le lunghe. Pazientate ancora qualche giorno e sarete ricompensati.

Acquario: Gli affari e, in generale, il denaro, sono un fermi da un po’. Urgono decisioni immediate per finire il digiuno.

Pesci: La stanchezza che vi trascinate da settimane vi destabilizza. Il lavoro ne risente ma dovete tenere duro.

