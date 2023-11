Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle!

Ariete: Non è la vostra stagione preferita. Cercate comunque di non perdere l’ottimismo che vi contraddistingue.

Toro: La vostra caparbietà potrebbe essere fonte di qualche discussione con il partner. Cercate di spiegarvi meglio...

Gemelli: Il partner potrebbe fare un po’ fatica a stare dietro alla vostra spiccata socialità. Trovate un compromesso...

Cancro: Non sarà la paura a tirarvi fuori da una situazione complicata. Affrontatela a visto aperto, con chi vi ama.

Leone: A volte è necessario lasciarsi mettere in discussione anche da chi ne sa meno di noi. Fate uno sforzo...

Vergine: L’attenzione ai dettagli prossimamente vi premierà. Se non ci foste voi, niente sarebbe così bello e ordinato.

Bilancia: Non si può sempre vivere serenamente: affrontare i problemi fa crescere. Smettete di rifuggirli, avanti.

Scorpione: Almeno con chi vi sta accanto cercate di non fare gli enigmatici. Non servirà a nulla essere poco chiari.

Sagittario: Tenete a bada gli entusiasmi oggi, per non ferire chi incontrerete. Non tutti vivono le cose allo stesso modo.

Capricorno: Soffrite di un lato del vostro carattere che vi chiude al prossimo. E se il primo passo fosse accogliere voi stessi?

Acquario: Oggi vi sarà data una bella opportunità per pensare fuori schema: non risparmiate la vostra creatività ora!

Pesci: Rimanere appesi a un’idea non vi aiuterà ad affrontare meglio la realtà. È ora di tornare con i piedi per terra

