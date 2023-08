Cosa ci aspetta oggi, 27 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Quest’estate avete fatto il pieno di divertimento, come riprendere il ritmo ora? Praticate dello sport!

Toro – A volte avete l’impressione che quell’amico non voglia capire le vostre ragioni e vi sentite le ali tarpate...

Gemelli – Siete abbastanza provati dai giorni appena trascorsi. Trovate dei momenti in cui dare respiro alla mente.

Cancro – Avete così tanti progetti che non vi rendete conto delle vacanze in arrivo. Forse l’oceano vi sveglierà!

Leone – Vi sentite energici mentalmente e tonici a livello fisico. Il merito? Buona alimentazione e attività fisica. Bravi!

Vergine – Gli impegni familiari vi fanno sentire a un passo dallo scoppiare. Provate a chiedere aiuto a un amico...

Bilancia – Avere tutto sotto controllo e organizzato vi piace, ma a volte è bene anche perdere l’equilibrio e volare...

Scorpione – Il cuore vi batte forte. Cercate, però, di non mandare all’aria tutto per colpa dell’agitazione. Coraggio!

Sagittario – Avete il cuore gonfio di felicità per tutto quello che sta per accadere. Un consiglio? Non fate scelte affrettate.

Capricorno – Il vostro desiderio di “per sempre” sembra trovare qualche ostacolo nel pensiero del partner. Parlatene.

Acquario – Aria di tempesta sotto il profilo relazionale: ormai però siete allenati, non perdete l’occasione di amarvi di più.

Pesci – Non lasciate che altre persone prendano decisioni per voi: una cosa sono i consigli, altra le forzature.

© Riproduzione riservata