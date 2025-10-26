Cosa ci aspetta oggi, 26 ottobre, secondo lo zodiaco.

Ariete – Provate a sfruttare gli imprevisti per trarne il meglio. Di solito nel caos ci sguazzate senza problemi...

Toro – Vi trovate a ragionare spesso sul tema del desiderio. Parlarne con il partner può rivelarsi la scelta giusta.

Gemelli – È tempo di congedare fisse e paragoni: escogitate invece strategie per avvicinarvi ai vostri obiettivi.

Cancro – Esiste una vita pubblica e un’altra che appartiene solo a noi stessi. Il confine tra le due oggi si ridurrà.

Leone – Accettare di affidarsi, confidarsi e chiedere aiuto consente di diventare ancora più sicuri e coraggiosi.

Vergine – Avete affrontato un mix di prove, è ora di concedervi un po’ di riposo.  

Bilancia – Non amate stare senza uno scopo, ma calma non equivale automaticamente ad assenza di senso.

Scorpione – I pianeti vi comunicano che state per entrare in un periodo di esperimenti esaltanti e inediti. Accoglietelo!

Sagittario – Negli ultimi tempi potreste aver dovuto dissimulare grandi propositi esplorativi. È ora di issare le vele!

Capricorno – I vostri grandi talenti, potere e controllo, evolveranno in dolcezza, cura e delicatezza verso gli altri.

Acquario – Il cielo autunnale vi invita a non temere di agire fuori dagli schemi, anche solo per un’avventura...

Pesci – Cercare di convincere gli altri che voi siete migliori in qualcosa non serve. Provatelo con i fatti!

