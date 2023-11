Cosa ci aspetta oggi, 26 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – La determinazione oggi è vostra compagna fedele: sappiatela sfruttare quando i dubbi sorgeranno...

Toro – Il vostro linguaggio per far sentire amato il partner è il contatto fisico. A volte, però, dovreste cambiare livello...

Gemelli – Non tutti comprendono appieno il vostro humor: siate cauti soprattutto con anime ingenue e gentili...

Cancro – Non sopportate le invadenze altrui. Forse è il momento di dire la vostra. Non importa che arriviate tardi...

Leone – Avete un cuore grande e sacrificarvi per gli altri non vi costa troppo. Oggi, però, verrete messi alla prova...

Vergine – Rigorosi e organizzati, sareste perfetti per preparare il grande evento di un amico. Proponetevi!

Bilancia – L’apprezzamento delle persone che vi circondano per voi è fondamentale. E se venisse a mancare?

Scorpione – Il vostro carattere ha un che di misterioso che può allontanare o affascinare. Cercate di aprirvi almeno un po’.

Sagittario – Un amico avrà bisogno della vostra lealtà soprattutto in questo momento. Fatevi trovare pronti.

Capricorno – Siate particolarmente prudenti oggi: sul lavoro vi aspetta un’occasione, ma tanti sono gli aspetti da valutare.

Acquario – Avete una mente che sa creare veri e propri “mondi”: perché non darvi a qualcosa di creativo, finalmente?

Pesci – Essere così romantici potrebbe farvi terra bruciata in fatto di relazioni. Non per questo dovete cambiare.

