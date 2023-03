Cosa ci aspetta oggi, 26 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete: La vostra libertà non deve mai essere messa in discussione. Non dovete mai sentirvi sbagliati.

Toro: La situazione in amore è piuttosto delicata. Restare o andarsene? Prendete del tempo per rifletterci bene.

Gemelli: Fare una passeggiata prima o dopo il lavoro vi aiuterà a schiarirvi le idee e a tenere la mente più libera.

Cancro: Un amico potrebbe rispuntare dal passato e farvi una proposta. Se vi ha deluso, lo potrà rifare.

Leone: Non tutte le persone sono oneste e sincere. Prima lo capite, prima sarete in grado di proteggervi meglio.

Vergine: Dopo un periodo burrascoso al lavoro potreste ricevere la notizia di una svolta inattesa...

Bilancia: Non amate molto le critiche e quando vi capitano fate finta di non ascoltarle. Siate più umili.

Scorpione: Dopo qualche litigata torna il sereno in coppia. Finalmente avrete ben chiaro che cosa desiderate!

Sagittario: In questa giornata sentirete molta stanchezza a causa dei troppi impegni. Ogni tanto chiedete aiuto.

Capricorno: Quando siete più teneri e meno rocciosi il partner è più felice di coccolarvi. Siate più spesso così!

Acquario: La base per un viaggio ben riuscito è azzeccare la compagnia. Organizzate quindi una gita con amici.

Pesci: La mattina sarà dedicata agli affari che vi riescono a meraviglia, nonostante la vostra testa spensierata.

