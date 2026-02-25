Cosa dicono le stelle per il 25 febbraioLa giornata segno per segno
Ariete – Un’improvvisa ventata di coraggio vi spingerà a proporre un’idea che tenevate nel cassetto da troppo tempo!
Toro – Tra le mura di casa splende una serenità nuova grazie a un piccolo gesto di gentilezza inaspettato...
Gemelli – Oggi siete particolarmente brillanti e carismatici: approfittatene per chiedere quel favore al lavoro!
Cancro – Un momento di beata e tranquilla solitudine vi restituirà tutta la lucidità che cercavate da giorni.
Leone – Questa settimana pesa come un macigno, non preoccupatevi: da oggi fino al weekend sarà tutto in discesa.
Vergine – L’equilibrio nei rapporti migliora drasticamente se decidete di mettere da parte l’orgoglio per un istante.
Bilancia – Un sorriso sincero sarà il ponte perfetto verso la pace: non fatevi influenzare dalle energie negative altrui!
Scorpione – Fidatevi della vostra capacità di vedere oltre le apparenze: raramente sbagliate un colpo.
Sagittario – La vostra mente ha bisogno di spazio per sognare la prossima avventura... chi sarà il vostro compagno?
Capricorno – La solidità che dimostrate oggi sarà il porto sicuro per una persona cara in cerca di consiglio...
Acquario – Una proposta originale attira la vostra attenzione e accende la vostra voglia di sperimentare!
Pesci – Le vostre emozioni si mescolano a un’ispirazione artistica che chiede solo di essere espressa...