Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 25 febbraio 2026.

Ariete: Un’improvvisa ventata di coraggio vi spingerà a proporre un’idea che tenevate nel cassetto da troppo tempo!

Toro: Tra le mura di casa splende una serenità nuova grazie a un piccolo gesto di gentilezza inaspettato...

Gemelli: Oggi siete particolarmente brillanti e carismatici: approfittatene per chiedere quel favore al lavoro!

Cancro: Un momento di beata e tranquilla solitudine vi restituirà tutta la lucidità che cercavate da giorni.

Leone: Questa settimana pesa come un macigno, non preoccupatevi: da oggi fino al weekend sarà tutto in discesa.

Vergine: L’equilibrio nei rapporti migliora drasticamente se decidete di mettere da parte l’orgoglio per un istante.

Bilancia: Un sorriso sincero sarà il ponte perfetto verso la pace: non fatevi influenzare dalle energie negative altrui!

Scorpione: Fidatevi della vostra capacità di vedere oltre le apparenze: raramente sbagliate un colpo.

Sagittario: La vostra mente ha bisogno di spazio per sognare la prossima avventura... chi sarà il vostro compagno?

Capricorno: La solidità che dimostrate oggi sarà il porto sicuro per una persona cara in cerca di consiglio...

Acquario: Una proposta originale attira la vostra attenzione e accende la vostra voglia di sperimentare!

Pesci: Le vostre emozioni si mescolano a un’ispirazione artistica che chiede solo di essere espressa...

