Cosa dicono le stelle per il 25 febbraio 2026La giornata segno per segno
Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 25 febbraio 2026.
Ariete: Un’improvvisa ventata di coraggio vi spingerà a proporre un’idea che tenevate nel cassetto da troppo tempo!
Toro: Tra le mura di casa splende una serenità nuova grazie a un piccolo gesto di gentilezza inaspettato...
Gemelli: Oggi siete particolarmente brillanti e carismatici: approfittatene per chiedere quel favore al lavoro!
Cancro: Un momento di beata e tranquilla solitudine vi restituirà tutta la lucidità che cercavate da giorni.
Leone: Questa settimana pesa come un macigno, non preoccupatevi: da oggi fino al weekend sarà tutto in discesa.
Vergine: L’equilibrio nei rapporti migliora drasticamente se decidete di mettere da parte l’orgoglio per un istante.
Bilancia: Un sorriso sincero sarà il ponte perfetto verso la pace: non fatevi influenzare dalle energie negative altrui!
Scorpione: Fidatevi della vostra capacità di vedere oltre le apparenze: raramente sbagliate un colpo.
Sagittario: La vostra mente ha bisogno di spazio per sognare la prossima avventura... chi sarà il vostro compagno?
Capricorno: La solidità che dimostrate oggi sarà il porto sicuro per una persona cara in cerca di consiglio...
Acquario: Una proposta originale attira la vostra attenzione e accende la vostra voglia di sperimentare!
Pesci: Le vostre emozioni si mescolano a un’ispirazione artistica che chiede solo di essere espressa...