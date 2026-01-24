Cosa dicono le stelle per il 24 gennaioLa giornata segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ariete – Un nuovo weekend si apre davanti a voi, cogliete l’occasione per staccare la mente dai problemi al lavoro.
Toro – Chi vi ama non vi critica per infastidirvi, ma per spingervi a migliorare. Non tutto è un attacco personale.
Gemelli – La vostra espansività potrebbe essere fraintesa, meglio mettere in chiaro fin da subito le vostre intenzioni!
Cancro – Vivete questa giornata con calma, assaporando e apprezzando ogni momento nella sua semplicità.
Leone – Sentite emergere tensioni nella coppia? Meglio essere maturi e affrontare i problemi a testa alta.
Vergine – Parlare dei propri sentimenti è importante, non potete pretendere che gli altri vi leggano nel pensiero.
Bilancia – Alla fine di questa dura settimana, sentite le vostre batterie sociali a zero. Meglio ricaricarsi in solitudine.
Scorpione – Un incontro inaspettato illuminerà la vostra giornata. A volte basta poco per uscire dalla monotonia!
Sagittario – Vorreste fuggire lontano, ma non potete... imparate ad affrontare i problemi invece di scappare via!
Capricorno – Sul lavoro state affrontando un periodo frenetico. Dedicate questo weekend al relax più totale.
Acquario – Diversi pensieri negativi vi creano angoscia, siete sicuri di non vedere la realtà peggio di quella che è?
Pesci – Oggi il vostro buonumore è capace di rallegrare chiunque, la vostra risata è più contagiosa che mai!