Cosa ci aspetta oggi, 25 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non sarà l’insicurezza a rendervi brutte persone. Trovate pace e stimatevi di più: pian piano vi rafforzerete.

Toro – Ultimamente state riscoprendo vecchie amicizie, e confermando a voi stessi che alcuni legami restano.

Gemelli – Ultimamente dormite bene e l’ansia sembra soltanto un ricordo lontano: forse tutto si è sistemato...

Cancro – Avreste voglia di prendere e partire, eppure siete appena rientrati dalle ferie. Organizzate una giornata al mare...

Leone – È vero, siete persone iper precise: non per questo dovete sentirvi in difetto rispetto ai vostri colleghi.

Vergine – In questi giorni le emozioni vi sovrastano e non capite perché non riuscite a dominarle. Cotta in vista?

Bilancia – Non lasciate che le dinamiche relazionali tossiche vi derubino della serenità che avete guadagnato.

Scorpione – Non è raro che la tristezza vi prenda improvvisamente quando vi viene fatta una critica, lo sapete...

Sagittario – Oggi vi sentite molto poetici e romantici: potreste usare questo mood per fare una sorpresa al partner.

Capricorno – Vi fate troppe domande: per una volta prendete una decisione senza pensarci troppo. Buttatevi un po’!

Acquario – Non vi angustiate per i prossimi giorni: riuscirete a fare tutto. Piuttosto vivete il presente al massimo!

Pesci – Le scelte importanti portano a galla vecchie tensioni: vi renderete conto di chi davvero è felice per voi.

