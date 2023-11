Cosa ci aspetta oggi, 23 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Manca ancora un mese al Natale ma già sentite aria di festa. Del resto l’amore fa questo effetto...

Toro: Sul fronte lavorativo vi aspettano scelte difficili. Cercate di utilizzare criteri saggi per districare la matassa.

Gemelli: Oggi vi troverete ad affrontare una piccola prova di coraggio. Una volta superata tutto sembrerà in discesa.

Cancro: Non siete mai andati d’accordo con chi è troppo estroverso, eppure oggi un incontro vi saprà stupire.

Leone: Il rancore per situazioni irrisolte non vuol proprio abbandonarvi: e se la tregua dipendesse proprio da voi?

Vergine: Smettete di darvi la colpa per qualcosa di cui non siete responsabili. Vi sentirete finalmente più leggeri.

Bilancia: Siate saggi in questi giorni: le discussioni in famiglia possono essere un’occasione importante e fruttuosa!

Scorpione: Oggi qualcuno ci metterà del suo per scombinare le carte in tavola. Non fatevi ingannare dai giudizi...

Sagittario: In questi anni non avete lavorato sodo per arrendervi al primo fallimento di una nuova avventura. Forza!

Capricorno: Non c’è molto tempo per perdersi in fronzoli inutili in questo momento: procedete dritti alla meta. Avanti!

Acquario: Le incomprensioni con il partner vi causano qualche problema di concentrazione. Forse è ora di risolvere...

Pesci: Lamentarvi non cambierà la situazione: tirate fuori quella dote nascosta che vi rende particolarmente tenaci.

