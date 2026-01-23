Cosa dicono le stelle per il 23 gennaioLa giornata segno per segno
Ariete: In coppia, non si smette mai di sorprendersi. Anche quando pensate di conoscere tutto dell’altro...
Toro: La famiglia è una delle cose più impotanti della vita e voi lo sapete bene... ma che fatica a volte!
Gemelli: Le emozioni negative dell’ultimo periodo rischiano di sopraffarvi, ma voi siete più forti, dovete solo crederci.
Cancro: Finalmente è arrivato il venerdì. Per voi è stata una settimana difficile, ma oggi una sorpresa illuminerà la giornata!
Leone: In amore siete davanti a una scelta che vi manda in tilt... ma in fondo al cuore, conoscete la risposta.
Vergine: Il primo passo per raggiungere i vostri obiettivi è crederci davvero, anche se sembrate gli unici.
Bilancia: L’equilibrio è un aspetto imprescindibile per vivere bene, non lasciatevi ossessionare da cose futili.
Scorpione: Forse alle volte è meglio fermarsi a riflettere, invece di agire d’impulso rischiando di rovinare tutto.
Sagittario: In questa giornata inaspettatamente pesante, ringraziate i vostri amici per il supporto che vi danno!
Capricorno: In famiglia sentite crescere la tensione per avvenimenti passati... sforzatevi di mediare per il bene comune.
Acquario: Affrontare le proprie paure è difficile ma è l’unico modo per crescere davvero, non abbiate timore!
Pesci: A volte vi sentite in crisi con voi stessi... in quei momenti, chi vi è vicino da sempre può aiutarvi a riprendervi.