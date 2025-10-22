Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete – In famiglia c’è maggiore complicità. Un gesto spontaneo rende più solido un legame prezioso.

Toro – Il lavoro richiede ordine e precisione: evitate scorciatoie, anche se la stanchezza si fa sentire.

Gemelli – Un’uscita tra vecchi amici vi rigenera. Lasciatevi andare, la leggerezza può essere un’ottima cura.

Cancro – In amore serve pazienza. Non tutto si capisce subito, ma le emozioni sanno trovare la strada.

Leone – Una novità sul fronte economico porta un po’ di respiro che serviva. Restate prudenti, ma fiduciosi.

Vergine – Una piccola vacanza autunnale potrebbe fare miracoli. Pensate a voi, anche solo per un weekend.

Bilancia – Un incontro inatteso vi accende alla grande. Non tutto ha bisogno di una direzione chiara per avere senso.

Scorpione – Tempo di bilanci sul lavoro: fate ordine tra ciò che funziona e ciò che è ora di lasciar andare via.

Sagittario – Una telefonata porta buone notizie. A volte basta un dettaglio per cambiare l’umore della vostra giornata.

Capricorno – In famiglia regna una calma piacevole. Approfittatene per godere della routine senza tensioni.

Acquario – Voglia di cambiare qualcosa anche nella vostra quotidianità: iniziate da ciò che vi pesa di più.

Pesci – Una persona vi sorprende con un gesto gentile. Accogliete, senza domandarvi troppo il perché.

