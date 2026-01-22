Ariete – La routine comincia a pesarvi sempre di più... forse è il momento di riflettere sulle vostre abitudini.

Toro – Sul lavoro vi sentite incompresi, ma è solo un periodo: presto il vostro impegno sarà ripagato.

Gemelli_Una bugia si sta gonfiando sempre di più e vi sentite intrappolati... forse è arrivato il momento della verità

Cancro – Una piccola incomprensione di coppia vi metterà davanti a un problema personale molto più grande...

Leone – La vostra motivazione è fondamentale per raggiungere i vostri obiettivi, ma anche la costanza è importante!

Vergine – Ricordate che mettere il vostro bene davanti a tutto non è egoismo, ma la base per amare gli altri al meglio.

Bilancia – A volte, fermarsi per ascoltare l’opinione altrui si rivela un punto di svolta, anche se all’inizio è difficile.

Scorpione – L’amore non è sempre una performance! A furia di forzare il vostro fascino, potreste perdere naturalezza.

Sagittario – Il vostro entusiasmo non è solo capace di portare in alto voi, ma anche chi vi sta attorno. Siete una forza!

Capricorno – Le prime settimane dell’anno per voi sono state tutto lavoro e niente divertimento... concedetevi del relax!

Acquario – I piccoli imprevisti di tutti i giorni possono essere un’occasione per vivere la vita con più spontaneità.

Pesci – Rancori del passato rischiano di rovinarvi la giornata, meglio dimostrarsi superiori e passare oltre.

