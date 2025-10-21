Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Sul lavoro arriva un riconoscimento da tempo atteso. Continuate così, ma senza abbassare la guardia.

Toro: Una discussione in famiglia vi chiede calma e mediazione. Usate la vostra dolcezza come arma vincente.

Gemelli: C’è voglia di viaggiare lontano in coppia: anche solo pianificare qualcosa vi ridà stimoli e leggerezza.

Cancro: In amore la comunicazione migliora di molto. Dite ciò che sentite ma senza invadere lo spazio altrui.

Leone: Un piccolo successo personale vi restituisce l’entusiasmo di un tempo. Ogni passo ha il suo valore.

Vergine: Con gli amici torna l’armonia dopo un momento teso. L’importante è aver chiarito con sincerità.

Bilancia: Un’occasione lavorativa vi tenta: valutate molto bene, ma non lasciatevi bloccare dal timore del nuovo.

Scorpione: Una persona cara cerca conforto: ascoltarla sarà più utile che tentare di risolvere i suoi problemi.

Sagittario: Giornata ideale per sistemare qualcosa in casa: l’ordine esterno porta anche pace interiore, lo sapete...

Capricorno: La vostra costanza ispira chi vi circonda. Proseguite così, ma lasciate spazio anche al buon riposo.

Acquario: Una nuova attività nel tempo libero vi stimola la mente. Ottimo momento per sperimentare.

Pesci: Nell’aria si smuove qualcosa di bello: seguite l’intuito, ma proteggete ciò che vi sta davvero a cuore.

