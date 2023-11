Cosa ci aspetta oggi, 21 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Entrerete in un tunnel di obblighi, consegne e tempi stretti da rispettare. Tenete duro e sopravvivrete.

Toro – Resterete di stucco non appena vi annunceranno una notizia per cui ormai non speravate più...

Gemelli – Dovreste aver già imparato che l’eccessivo lamentarsi non risolve i vostri problemi, ma li amplifica...

Cancro – Cercare di forzare un sentimento solo per essere corrisposti non è la giusta strada per la felicità...

Leone – Sarete chiamati a dover scegliere tra rimanere nella comfort zone e partire all’avventura. Siete pronti?

Vergine – Voler dimostrare il vostro valore al capo a tutti i costi potrebbe indurvi a giocare sporco...

Bilancia – “Lentezza e relax assoluto” deve essere il vostro mantra per oggi, altrimenti rischiate una crisi in ufficio...

Scorpione – Emergerà il vostro lato più romantico e giocoso che stupirà il vostro partner e lo farà innamorare di più!

Sagittario – Godrete del successo immediato nel momento in cui sfodererete il vostro talento canoro a una rimpatriata! Forza!

Capricorno – Pentirsi di quanto fatto in passato è come piangere sul latte che è stato versato: altamente inutile. Rifletteteci...

Acquario – Rompete gli indugi e rivelate il vostro amore alla vostra cotta storica: è il vostro compito per questa giornata.

Pesci – Smentirete una diceria messa in giro da un vostro collega pettegolo e mostrerete il vostro vero valore...

© Riproduzione riservata