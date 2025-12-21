Cosa dicono le stelle per il 21 dicembreLa giornata segno per segno
Ariete – Una bella giornata vi attende, divertitevi senza pensare al ritorno al lavoro, vi meritate un po’ di relax!
Toro – Una bella gita fuori porta sarebbe l’ideale per riaccendere la fiamma del romanticismo nella vostra vita!
Gemelli – Ultimamente, la solitudine si fa sentire... Ritrovate il calore passando più tempo con la vostra famiglia.
Cancro – L’atmosfera natalizia vi riporta ai ricordi d’infanzia, godetevi più che potete il tempo con la vostra famiglia!
Leone – Oggi il vostro entusiasmo è contagioso, per chi vi circonda siete come una ventata d’aria fresca!
Vergine – Dei dubbi vi tengono svegli la notte. Abbiate il coraggio di parlarne, è l’unico modo per stare meglio.
Bilancia – Anche se non sempre è facile da accettare, i cambiamenti fanno parte della vita. Non respingeteli.
Scorpione – In questa domenica, vecchi rancori potrebbero riemergere. È l’occasione giusta per chiarirsi: coglietela.
Sagittario – Il vostro desiderio di novità vi porta a partecipare a una piccola gita avventurosa. Non ve ne pentirete!
Capricorno – Anche se siete soliti programmare sempre tutto, a volte è utile seguire semplicemente il flusso delle cose.
Acquario – Trovate un momento per dedicarvi alle vostre passioni lasciate in disparte. Date spazio alla creatività!
Pesci – Questa giornata di riposo era proprio ciò che ci voleva. Godetevi qualche coccola in più insieme al partner.