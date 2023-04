Cosa ci aspetta oggi, 21 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Oggi vi sentite baciati dalla fortuna, ogni iniziativa che prendete sembra andare a buon fine: approfittatene!

Toro: Le responsabilità dell’ultimo periodo pesano su di voi come un macigno. Sfogatevi con una persona cara.

Gemelli: Stasera una pizza sul divano in compagnia è quello che ci vuole per riprendervi da una giornata intensa.

Cancro: Non è mai troppo presto per organizzare le vacanze estive, specie se si tratta della meta dei vostri sogni.

Leone: Siete particolarmente protettivi con chi amate, e oggi vi ritroverete a difendere chi ha subito un’ingiustizia...

Vergine: Sul lavoro qualche collega potrebbe tentare di mettervi i bastoni tra le ruote. Ricordate di agire con diplomazia.

Bilancia: In questo periodo tendete a volare un po’ troppo con la fantasia. Ricordatevi anche della terra sotto ai piedi.

Scorpione: Ci sono persone che a pelle non riescono ad andarvi giù. Forse avete ragione, ma abbiate meno pregiudizi.

Sagittario: In famiglia ci sarà un po’ di aria di tempesta. Fate sbollire il tutto e non lanciatevi in discussioni pericolose.

Capricorno: Oggi il vostro partner avrà bisogno di sentire più che mai la vostra vicinanza. Siate presenti e affettuosi.

Acquario: Il lavoro vi ha dato soddisfazioni importanti e l’amore procede a gonfie vele: una serenità che meritate!

Pesci: Oggi i vostri amici più cari vi dimostreranno il loro affetto standovi vicini e dedicandovi del tempo prezioso.

