Cosa ci aspetta oggi, 21 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Trovate la vostra dimensione anche in vacanza per sfruttare al meglio le giornate di relax e tornare in pista più pronti che mai!

Toro – Avete fatto un errore, questo è vero, ma c’è sempre tempo per rimediare… Chi vi ama non smetterà certo di farlo per questo.

Gemelli – L’estate è il momento giusto per portare a termine quei propositi che non avete mai tempo di esplorare. Sfruttatela!

Cancro – In questo periodo è come se una coccinella si fosse posata su di voi portandovi fortuna. Prendete al volo l’occasione...

Leone – Vorreste essere sempre inondati dalle vostre emozioni, come un fiume in piena. In questo periodo state vivendo al massimo!

Vergine – Sentite di essere vicini a una soluzione importante, che potrebbe svoltare le sorti dell’estate in meglio... Fate attenzione!

Bilancia – Avete voglia di affidare i vostri pensieri all’eternità, come per un messaggio scritto in una bottiglia e lasciato in balia del mare.

Scorpione – I colori del tramonto estivo smuovono in voi dei sentimenti di gioia e rilassatezza. Concedetevi questi momenti...

Sagittario – La vostra serenità è il bene più prezioso. Allora perché spesso vi trovate a rinunciarvi? Non scendete mai a compromessi...

Capricorno – Vi state tenendo dentro tanti pensieri che, invece, vorreste urlare al mondo. Fatelo, non dovete sempre mantenere la facciata!

Acquario – State cercando qualcosa di raro e insolito, qualcosa che vi aiuti a non annoiarvi in questa calda estate… Ci riuscirete presto!

Pesci – Qualcuno a cui tenete ha un’immagine di voi che non corrisponde alla realtà. Riportatelo sulla strada giusta.

© Riproduzione riservata