Cosa ci aspetta oggi, 20 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Per oggi gli amici possono attendere mentre dedicate tempo a chi lo merita davvero: voi stessi e la famiglia.

Toro – Ricche occasioni si presenteranno presto alla porta. Fatevi trovare pronti e non abbiate paura di dire subito sì.

Gemelli – Invece di mettere zizzania per far venir fuori certe magagne, restate indifferenti e andrà meglio per un po’.

Cancro – Problematiche ce ne sono e anche tante, sia a casa che al lavoro. Prima di fare, date una priorità ad ognuna.

Leone – Oggi le vie di mezzo non esistono. Quello che dovete fare è prendere una decisione senza influenze.

Vergine – Inutile ribellarsi a una situazione già persa in partenza. Trovate la vostra stabilità emotiva anche nelle idee altrui.

Bilancia – Le volontà degli altri vi mettono in difficoltà al lavoro. State avendo il successo che meritate, non demordete.

Scorpione – Alcune delle attività che avete stabilito per oggi potrebbero saltare. Non abbattetevi: recupererete domani.

Sagittario – I vostri obiettivi per la giornata sono ambiziosi. Arrivateci senza troppi compromessi e fatevi aiutare dagli altri.

Capricorno – Dovete cominciare a dissentire apertamente dei comportamenti che non vi stanno bene: non interiorizzate.

Acquario – Avete saputo costruirvi una rete adatta di collaboratori e amici. Contate su di loro per i vostri nuovi impegni.

Pesci – I vostri pensieri personali potrebbero interferire con il lavoro. Attenzione ai colleghi che se ne approfittano.

