Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri, segno per segno!

Ariete: Una sfida lavorativa accende la vostra consueta creatività. Non temete: la fiducia in voi è ben riposta.

Toro: In amore ultimamente c’è stabilità, ma evitate la noia. Una piccola sorpresa può ravvivare la relazione.

Gemelli: Con gli amici si respira tanta leggerezza. Dunque ritagliatevi tempo per nutrire questi rapporti sinceri.

Cancro: Un dialogo vi apre prospettive nuove. Accettate il confronto, anche se inizialmente vi mette alla prova.

Leone: Oggi è una giornata ideale per il relax. Anche staccare un po’ ogni tanto vi rende più lucidi e motivati.

Vergine: Un compito vi richiede moltissima pazienza: evitate di affrettare i tempi, l’ordine è la chiave di tutto.

Bilancia: Con gli amici si respira tanta leggerezza. Dunque ritagliatevi tempo per nutrire questi rapporti sinceri.

Scorpione: Un dialogo vi apre prospettive nuove. Accettate il confronto, anche se inizialmente vi mette alla prova.

Sagittario: Un’occasione di svago capita all’improvviso. Seguite l’istinto, anche i fuori programma fanno bene!

Capricorno: Un familiare vi sorprende con una proposta inaspettata. Valutatela con apertura e senza pregiudizi.

Acquario: Le vostre idee sono apprezzate in gruppo. Mantenete il tono diretto ma senza prevaricare.

Pesci: Il cuore si ammorbidisce. Accettare le emozioni senza giudicarle è già una forma di guarigione.

© Riproduzione riservata