Cosa ci aspetta oggi, 20 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Siete sempre stati dei sognatori, ora la realtà sembra diversa. Il tempo farà il suo corso, capirete qual era il vero sogno...

Toro – Le qualità non vi mancano, ma è solo da poco che ve ne siete accorti. Oggi sguardo in alto, per affrontare caratteri forti...

Gemelli – Quel controllo che avete vissuto prima o poi prenderà una forma diversa. Oggi preoccupatevi soltanto di vivere.

Cancro – Le ingiustizie vi hanno sempre fatto arrabbiare. Ricordate quello che avete imparato: si combatte meglio con la fermezza.

Leone – Se tutto andasse come volete voi non sarebbe una gran musica. La vita è più bella, lasciatevi sorprendere dalle sue note.

Vergine – Finalmente avete imboccato il sentiero giusto, quello che cercavate da una vita. Non abbiate paura a farlo valere davanti agli altri.

Bilancia – “Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce” diceva qualcuno. Oggi ascoltatevi bene e smettete di razionalizzare tutto.

Scorpione – A volte la vostra vita vi appare un gigantesco rompicapo. Invece è molto più semplice, non dipende tutto da voi!

Sagittario – Avete sempre odiato la gente che si lamenta, ma in questo periodo non potete farne a meno nemmeno voi. Capita!

Capricorno – È tutto nuovo, normale che vi sentiate un po’ spaesati. Non abbiate fretta oggi, godetevi il tempo senza pianificare...

Acquario – La vita non è una rotonda, e voi state girando da troppo tempo. Un’uscita è da prendere, quale ve lo dirà un saggio consiglio...

Pesci – Dire grazie in questa giornata vi apparirà difficile, ma provateci. Vedrete relazioni rinascere e prendere forme nuove...

