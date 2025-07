Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Se l’amore traballa, iniziare a stilare una lista delle vostre priorità nelle relazioni può essere una soluzione.

Toro: Tendete sempre a nascondere le vostre emozioni, ma rischiate poi di esplodere tutto d’un colpo.

Gemelli: Ritroverete presto la vocazione che vi ha spinto sempre ad andare avanti. Seguite la vostra passione!

Cancro: Credere con fermezza nella bellezza dei propri sogni non vi ha mai fermato. Perché ora siete titubanti?

Leone: Entrare nelle dinamiche d’amicizia altrui non è sempre facile, specie se siete nuovi del gruppo.

Vergine: La vostra relazione sembra intiepidirsi? Cercate di ritagliarvi una serata per voi, come in passato.

Bilancia: Fate attenzione a come vi ponete nei confronti del partner, specie se vi chiede un giudizio estetico...

Scorpione: Negare di provare attrazione per un vostro amico non farà che crearvi problemi in futuro...

Sagittario: Sorridete sempre, sfoderando la vostra allegria contagiosa: non sapete quanto potere ha sugli altri!

Capricorno: Nessuno ci crede all’inizio, ma il vostro lato romantico sa sempre conquistare tutti, anche i più scettici.

Acquario: Potreste presto avere a che fare con dei vicini burberi e lamentosi. Portate pazienza e vedrete che passerà...

Pesci: Sarete presto aiutati dalla Dea bendata, che vi porterà una fortuna sfacciata in tutti gli ambiti.

© Riproduzione riservata