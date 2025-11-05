Nuovo appuntamento, domani, giovedì 6 novembre, alle 19, con la 49esima edizione della Stagione concertistica organizzata dall’associazione Amici della musica di Cagliari: al teatro Carmen Melis in via Sant’Alenixedda arriverà Domenico Nordio, violinista di fama internazionale, per uno degli appuntamenti più attesi dell’intero cartellone.

Domenico Nordio è uno degli acclamati musicisti italiani del nostro tempo. Si è esibito nei teatri più prestigiosi del mondo di New York, Londra, Milano, Parigi, Tokyo, Caracas, San Pietroburgo e Istanbul. I suoi ultimi tour internazionali lo hanno visto impegnato, tra l’altro, al Concertgebouw di Amsterdam, al Teatro Colon di Buenos Aires, alla Sala Zaryadye di Mosca, alla Guild Hall di Riga, al Zorlu Center di Istanbul, al Festival di Tbilisi, alla Filarmonica di Vilnius, al NCPA di Mumbai, nella Sala San Paolo di São Paulo, allo Shanghai City Theater, al Melbourne Recital Centre.

Allievo di Corrado Romano e di Michèle Auclair, nato a Venezia nel 1971, ex bambino prodigio (ha tenuto il suo primo recital a dieci anni), Domenico Nordio ha vinto a sedici anni il Concorso Internazionale “Viotti” di Vercelli con il leggendario Yehudy Menuhin Presidente di Giuria. Dopo le affermazioni ai Concorsi Thibaud di Parigi, Sigall di Viña del Mar e Francescatti di Marsiglia, il Gran Premio dell’Eurovisione, ottenuto nel 1988, lo ha lanciato alla carriera internazionale: Nordio è l’unico vincitore italiano nella storia di questo prestigioso Concorso. È Artista Sony Classical e dal 2017 è Artista Residente dell’Orchestra Sinfonica di Milano “Giuseppe Verdi”. Sul palco del teatro Carmen Melis, Nordio porterà opere di Weinberg, Reger, Say e Bach.

I prossimi appuntamenti della stagione concertistica organizzata dagli Amici della Musica, che chiuderanno la programmazione del mese, si terranno il 13 novembre con il Quartetto Interzone, composto da Francesco Ciminiello, Roberto Migoni, Matteo Simone Musio, Gian Marco Medda, e il 20 novembre, con il pianista Christian De Nicolais.

© Riproduzione riservata