Due grandi appuntamenti al Teatro Civico di Sassari per l'Autumn Edition del Festival Internazionale Contrasti. Venerdì alle 19.30 sarà ospite il trombettista e cantante americano Benny Benack III. Martedì 11 novembre, sempre alle 19.30, si esibirà il pianista lombardo Rossano Sportiello.

Davvero un evento l'arrivo di Benny Benack III: più volte candidato agli Emmy Awards, è stato nominato “Rising Star” dalla critica di Downbeat Magazine, finalista alla Thelonious Monk Competition (2014) per la tromba, si è esibito nei più importanti festival e club a livello planetario, portando ovunque la sua energia travolgente e la sua eleganza musicale. Il suo album Third Time’s the Charm ha raggiunto il secondo posto nella classifica JazzWeek, consacrandolo tra i protagonisti assoluti della scena jazz internazionale.

Per l’appuntamento sassarese sarà accompagnato da un trio d’eccezione composto da Simone Faedda alla chitarra, Marco Occhioni al contrabbasso e Bruno Brozzu alla batteria.

