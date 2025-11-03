Il jazz di Benny Bennack III e Rossano Sportiello al Civico di SassariDue concerti nel cartellone del Festival Internazionale Contrasti
Due grandi appuntamenti al Teatro Civico di Sassari per l'Autumn Edition del Festival Internazionale Contrasti. Venerdì alle 19.30 sarà ospite il trombettista e cantante americano Benny Benack III. Martedì 11 novembre, sempre alle 19.30, si esibirà il pianista lombardo Rossano Sportiello.
Davvero un evento l'arrivo di Benny Benack III: più volte candidato agli Emmy Awards, è stato nominato “Rising Star” dalla critica di Downbeat Magazine, finalista alla Thelonious Monk Competition (2014) per la tromba, si è esibito nei più importanti festival e club a livello planetario, portando ovunque la sua energia travolgente e la sua eleganza musicale. Il suo album Third Time’s the Charm ha raggiunto il secondo posto nella classifica JazzWeek, consacrandolo tra i protagonisti assoluti della scena jazz internazionale.
Per l’appuntamento sassarese sarà accompagnato da un trio d’eccezione composto da Simone Faedda alla chitarra, Marco Occhioni al contrabbasso e Bruno Brozzu alla batteria.