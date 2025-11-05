Un defibrillatore in dono alla cittadella sportiva di Porto Torres. La solidarietà nasce su iniziativa dell’associazione Marika Soru Aps, promotrice del primo Memorial dedicato alla ragazza scomparsa nel 2024 a soli 16 anni per un malore improvviso, un evento che si è svolto ad agosto scorso in collaborazione con Dae Italia.

Sabato 8 novembre alle 17 la consegna presso la struttura sportiva di viale delle Vigne, dove si svolgerà la cerimonia di consegna del defibrillatore all’Ac Porto Torres da parte dell’associazione no profit intitolata alla giovane. Il dono è stato reso possibile grazie al ricavato della manifestazione, un motoraduno nel piazzale Lazio del Villaggio Satellite, dedicato alla 16enne, con il corteo partecipato a cui hanno preso parte amici e conoscenti giunti dai paesi limitrofi.

Nel pomeriggio in ricordo di Marika Soru anche il battesimo delle sella con l’associazione Endurance Team del Golfo che ha coinvolto i bambini dl quartiere e non solo, seguito dalla esibizione di ballo Mooving Soul e da un concerto con Federico Marras Perantoni.

