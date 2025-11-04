Ariete – Non è salutare continuare a rimuginare. Le nuove esperienze saranno un toccasana per i rapporti sociali.

Toro – Il riavvicinamento con un vecchio amico prende una piega che non vi aspettavate. La magia si è dissolta...

Gemelli – Mettete a fuoco gli obiettivi da raggiungere, tenendo presente la realtà dei fatti e i mezzi a disposizione.

Cancro – Sul lavoro andate avanti grazie alla forza di volontà, nonostante il clima non sia proprio dei migliori.

Leone – La famiglia non vede di buon occhio gli spazi liberi che vi riservate? Fate valere le vostre ragioni!

Vergine – È giunto il momento di intraprendere nuove modalità d’azione, anche in chiave difensiva se necessario.

Bilancia – A mettervi nei guai è l’eccessiva voglia di attenzioni e visibilità. Il vostro momento non è ancora arrivato.

Scorpione – Stare da soli potrebbe essere doloroso all’inizio, ma è necessario per ripartire con più forza di prima.

Sagittario – È il momento di far capire a tutti quello che pensate, ma soprattutto quello che sentite nel cuore.

Capricorno – In gruppo ritrovate il buonumore, recuperate sicurezza nel vostro fascino e risalite finalmente la china.

Acquario – Un’energia nuova vi rende più dinamici, seducenti e accattivanti che mai. Sapete bene da dove arriva!

Pesci – Risolvete una questione delicata con efficienza e senso pratico. Potete essere orgogliosi di voi.

