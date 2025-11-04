Cosa dicono le stelle per 4 novembreLa giornata segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ariete – Non è salutare continuare a rimuginare. Le nuove esperienze saranno un toccasana per i rapporti sociali.
Toro – Il riavvicinamento con un vecchio amico prende una piega che non vi aspettavate. La magia si è dissolta...
Gemelli – Mettete a fuoco gli obiettivi da raggiungere, tenendo presente la realtà dei fatti e i mezzi a disposizione.
Cancro – Sul lavoro andate avanti grazie alla forza di volontà, nonostante il clima non sia proprio dei migliori.
Leone – La famiglia non vede di buon occhio gli spazi liberi che vi riservate? Fate valere le vostre ragioni!
Vergine – È giunto il momento di intraprendere nuove modalità d’azione, anche in chiave difensiva se necessario.
Bilancia – A mettervi nei guai è l’eccessiva voglia di attenzioni e visibilità. Il vostro momento non è ancora arrivato.
Scorpione – Stare da soli potrebbe essere doloroso all’inizio, ma è necessario per ripartire con più forza di prima.
Sagittario – È il momento di far capire a tutti quello che pensate, ma soprattutto quello che sentite nel cuore.
Capricorno – In gruppo ritrovate il buonumore, recuperate sicurezza nel vostro fascino e risalite finalmente la china.
Acquario – Un’energia nuova vi rende più dinamici, seducenti e accattivanti che mai. Sapete bene da dove arriva!
Pesci – Risolvete una questione delicata con efficienza e senso pratico. Potete essere orgogliosi di voi.