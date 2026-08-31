Cosa dicono le stelle per il 31 agostoLe previsioni per la giornata di oggi, segno per segno
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Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete: Se le vacanze ormai sembrano essere un ricordo, non abbattetevi, mancano solo 116 giorni a Natale.
Toro: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Ma spesso non funziona esattamente così, rifletteteci bene...
Gemelli: La fatica fatta per arrivare dove siete oggi vi ha dato una prospettiva nuova sul mondo, non sprecatela.
Cancro: Avete lavorato tutta l’estate con solo piccole pause? Ora è il momento del lungo viaggio agognato!
Leone: In famiglia le cose vanno bene da un po’ e vi sembra quasi strano. Invece è una bella e buona abitudine!
Vergine: Stanchi di parlare tanto ma non organizzare mai nulla? Se nessuno vi segue partite da soli, siete all’altezza!
Bilancia: Ricordatevi di controllare il conto in banca più spesso: così saprete bene dove finiscono tutte le vostre spese...
Scorpione: Se sorridete di più non farete piacere solo a chi vi circonda ma vi vedrete anche più belli e in salute!
Sagittario: Rate, mutui e obblighi sembrano non finire mai. Ma l’autonomia che ne deriva non ha prezzo, ricordatevelo!
Capricorno: Pazientate ancora qualche giorno e il caldo che vi sta opprimendo se ne andrà, per il momento...
Acquario: Avete ancora la testa per aria, ma non vi preoccupate, nessuno ci farà caso per qualche giorno ancora...
Pesci: Spese pazze da affrontare questo mese? Ricordatevi che avete ancora quel progetto da finanziare!