Carbonia si prepara a salutare l’estate con una grande notte di musica. Il 19 settembre, dalle 22, Piazza Roma sarà il cuore pulsante di una serata dedicata a hip hop, trap e influenze latine, con l’arrivo in città di Samurai Jay, protagonista del suo Summer Tour 2026.

Ventisette anni, originario di Mugnano di Napoli, all’anagrafe Gennaro Amatore, Samurai Jay è esploso l’anno scorso con “Halo”, singolo certificato disco d’oro che, con oltre 50 milioni di stream su tutte le piattaforme, ha raggiunto il terzo posto della Top 50 Italia di Spotify ed è entrato nella Viral Global.

Quest’anno, in gara tra i Big a Sanremo, ha conquistato una platea ancora più ampia con “Ossessione”, brano certificato disco di platino che da marzo non ha mai abbandonato le classifiche ed è diventato più tormentone dei tormentoni. Un successo che ha superato i confini italiani con la versione spagnola “Obsesión”, realizzata insieme a Naiara.

L’appuntamento è organizzato dalla Pro Loco di Carbonia con il patrocinio del Comune di Carbonia.

(Unioneonline/D)

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