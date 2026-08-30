Ariete - Tutte le esperienze che avete vissuto nelle ultime settimane saranno un ricordo per la vita. Conservatelo bene!

Toro - Qualcosa di grande è in arrivo e vi porterà lontano: ma solo se saprete ascoltare i giusti consigli...

Gemelli - L’estate sta già finendo ma lo spirito solare e vacanziero ancora non vi è passato. Tenete alto il morale!

Cancro - Credete che per tutto esista una soluzione facile e una difficile. Oggi tocca guardare a quella più laboriosa...

Leone - Alcune pressioni esterne annientano la voglia di libertà che stava nascendo. Non dategli ascolto: lottate!

Vergine - Dovete ancora ritrovare la voglia di presentarvi in ufficio dopo le ferie, ma presto sarà veramente necessario.

Bilancia - Non lasciate correre anche questa volta! Avete lavorato tanto e non potete farvi soffiare il successo ora!

Scorpione - Avete abbandonato le cattive abitudini ma una vi è rimasta appresso. Scollatevela definitivamente!

Sagittario - Un bel gelato è il premio che vi serve per la fatica e lo stress degli ultimi giorni. Concedetevelo!

Capricorno - Una certa crisi di età sta arrivando... ma forse non è solo quella? Se vi sentite a disagio, meglio dirlo subito.

Acquario - Forse siete stati un po’ troppo creduloni e siete caduti in una bugia. Presto vi rifarete con gli interessi!

Pesci - Non date peso alle critiche fatte solo per invidia. Andate dritti per la vostra strada e ne varrà la pena!

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