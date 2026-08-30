Cosa dicono le stelle per il 30 agostoLa giornata segno per segno
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Ariete - Tutte le esperienze che avete vissuto nelle ultime settimane saranno un ricordo per la vita. Conservatelo bene!
Toro - Qualcosa di grande è in arrivo e vi porterà lontano: ma solo se saprete ascoltare i giusti consigli...
Gemelli - L’estate sta già finendo ma lo spirito solare e vacanziero ancora non vi è passato. Tenete alto il morale!
Cancro - Credete che per tutto esista una soluzione facile e una difficile. Oggi tocca guardare a quella più laboriosa...
Leone - Alcune pressioni esterne annientano la voglia di libertà che stava nascendo. Non dategli ascolto: lottate!
Vergine - Dovete ancora ritrovare la voglia di presentarvi in ufficio dopo le ferie, ma presto sarà veramente necessario.
Bilancia - Non lasciate correre anche questa volta! Avete lavorato tanto e non potete farvi soffiare il successo ora!
Scorpione - Avete abbandonato le cattive abitudini ma una vi è rimasta appresso. Scollatevela definitivamente!
Sagittario - Un bel gelato è il premio che vi serve per la fatica e lo stress degli ultimi giorni. Concedetevelo!
Capricorno - Una certa crisi di età sta arrivando... ma forse non è solo quella? Se vi sentite a disagio, meglio dirlo subito.
Acquario - Forse siete stati un po’ troppo creduloni e siete caduti in una bugia. Presto vi rifarete con gli interessi!
Pesci - Non date peso alle critiche fatte solo per invidia. Andate dritti per la vostra strada e ne varrà la pena!