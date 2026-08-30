Martina Porcu è Miss Sardegna 2026: la ventenne di Porto Torres, danzatrice e modella, rappresenterà l’Isola nelle prossime fasi nazionali di Miss Italia.

La ragazza ha conquistato nella notte la fascia regionale più importante di Miss Italia e di Miss Social al termine della finalissima disputata nella suggestiva cornice di piazza Eleonora d’Arborea, a Oristano.

La sua avventura era cominciata il 7 febbraio scorso con il primo casting ed era poi proseguita attraverso selezioni, sfilate e prove che Martina ha affrontato con crescente determinazione.

Il 1° giugno aveva ottenuto il secondo posto alle semifinali di Cagliari, mentre il 1° agosto, a Monserrato, aveva conquistato la fascia di Miss Framesi Sardegna, assicurandosi già l’accesso alle prefinali nazionali.

Sul palco di Oristano ha completato il suo cammino regionale, aggiudicandosi il titolo più atteso e diventando Miss Sardegna 2026.

Per Porto Torres è una vittoria particolarmente significativa, perché permette alla città di essere rappresentata in una delle manifestazioni nazionali più conosciute.

Balla da quando aveva cinque anni e proprio nella danza ha conosciuto il valore della disciplina, della costanza e dell’impegno quotidiano. Da alcuni anni lavora anche come modella, ma la sua vita non si esaurisce tra spettacoli e servizi fotografici, perché la passione per gli animali ha orientato le sue scelte universitarie, portandola a studiare Medicina veterinaria. Durante la serata Marcella Piano, organizzatrice e presentatrice della manifestazione, le ha chiesto di raccontarsi davanti al pubblico di piazza Eleonora. Martina ha risposto con parole semplici e personali, senza costruire un’immagine diversa da quella che sente di essere:

«Sono Martina Porcu, ho vent’anni e vivo a Porto Torres. Ballo da quando ne ho cinque e la danza mi ha insegnato il vero valore della disciplina. Da qualche anno faccio la modella, ma è la mia passione per gli animali a guidare le mie scelte più importanti, portandomi a studiare Medicina veterinaria. Partecipo a Miss Sardegna per raccontare la mia storia, le mie passioni e i miei difetti. Sono qui per vedere se la ragazza che sono diventata ha il coraggio di mostrarsi per quello che è, senza filtri».

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