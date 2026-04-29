Un evento da 1200 persone a Sassari. È quello in programma il prossimo 1° maggio nell’Ex Mater, e presentato ieri a Palazzo Lombardo.

A illustrare la giornata sono i promotori, a cominciare da Mauro Pisano, 21enne presidente di Beyond By Now, associazione nata appena un anno fa e già artefice di diverse collaborazioni con l’Accademia di Belle Arti, il Comune di Sassari e altre realtà culturali del territorio.

«Il 1° maggio- afferma Pisano- è la prima espressione pubblica su larga scala di cosa può offrire lo spazio dell’ex mattatoio». E sull’esempio di quanto accaduto a Genova di recente, nel concerto di musica techno davanti a 8mila spettatori, inclusa la sindaca Silvia Salis, la giornata di venerdì avrà un dj set per cui si attendono circa 1200 spettatori. «I biglietti sono quasi esauriti», afferma Gabriele Addis, riferimento di Jet Lag, che sta organizzando il concerto. La Jet Lag si occupa da tempo di offrire come cornice a eventi musicali luoghi di valore storico e paesaggistico in Sardegna, come cave di tufo, anfiteatri naturali e castelli medievali. L’occasione del 1° maggio presenterà anche altre offerte, nel segno della tecnologia e dell’artigianato. Dalle 14 fino alle 17.30 ci saranno gli Open Studios, e il Tiny Amazing Market, con artigianato, workshop e vintage selezionato. Di seguito l’esibizione del collettivo letterario sassarese Clip Informale e infine la performance dalla console.

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