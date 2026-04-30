Due band isolane dal fedele seguito, in due diverse sfumature del metal estremo per una serata esplosiva: questo sabato doppio appuntamento al Fabrik di Cagliari, che ospiterà il black melodico degli Shardana e il thrash-groove dei Warpit, con la musica che avrà inizio dalle 21:30 in via Mameli 216.

Freschi dell'ultimo album "The Monarch", pubblicato alla fine dell'anno scorso tramite Rude Awakening Records, gli Shardana si formano già diciotto anni fa nel capoluogo: inizialmente affascinati da sonorità potenti e battagliere, nell'unione di stilemi thrash metal a ispirazioni folk, black e viking, dimostrano già da subito un forte interesse per il lato più oscuro e pagano dell'Isola, personificando l'idea del tempo in un "monarca" sordo e irremovibile, unico vero nemico dell'umanità. Ma con il secondo disco "Milli Annos" (2020) si spogliano definitivamente degli elementi thrash e power metal, cominciando a guardare verso un black metal melodico e influenzato dal death.

E sebbene i Warpit si siano invece formati soltanto nel 2023, a comporre il quartetto sono musicisti di lungo corso come Andrea Orrù (voce), Pierluigi Piras (chitarra), Manolo Frau (basso) e Giacomo Macis (batteria). Sull'onda delle visioni musicali di Piras, il gruppo si muove tra heavy metal nostalgico, thrash e groove, ma anch'esso guardando alla tradizione musicale sarda e all'immaginario epico di un'antica Isola, definendo infatti il loro stile "nuragic metal".

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