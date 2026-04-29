Cosa dicono le stelle per il 29 aprileLe previsioni degli Astri per la giornata di oggi, segno per segno
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Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete: La misura e il controllo sono alcune delle vostre migliori qualità. Applicatele in ambito lavorativo.
Toro: Lavoro e affari guadagnano dei punti: siete abili e convincenti. Le belle opportunità sono a portata di mano.
Gemelli: Elogi inaspettati vi riempiono di entusiasmo. Portatelo nei progetti di gruppo che avete in ballo!
Cancro: Se vi sentite messi all’angolo da alcuni colleghi, non arrabbiatevi ed evitate lo scontro, ma parlatene.
Leone: Una giornata ricca di sorprese e di contatti umani piacevoli. Soddisfazioni anche dal fronte lavorativo.
Vergine: Ambite a una maggiore libertà di pensiero e d’azione, ma lo stato d’animo rimane leggero e fiducioso...
Bilancia: Frenate i cattivi pensieri e concentratevi sui vostri compiti. La carriera regala grandi soddisfazioni.
Scorpione: Nel caso fosse necessario, meglio rischiare qualcosa che restare con il rimpianto di non aver osato.
Sagittario: Oggi potrete uscire da una situazione imbarazzante grazie a un mix di simpatia e gentilezza.
Capricorno: La reazione dei familiari a una notizia non sarà esattamente quella che vi aspettavate. Amen!
Acquario: Il vostro spiccato senso pratico vi consente di capire al volo quale sia la mossa migliore e di muovervi in tempo.
Pesci: Cercate di essere aperti alle novità che in campo economico stanno emergendo attorno a voi.