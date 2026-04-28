Una talentuosa voce del panorama europeo, già nota sui palchi isolani, all'atteso ritorno dal vivo: questo mercoledì le porte dell'Old Tipsy di Quartu Sant'Elena apriranno alle 20:30 per il live dell'artista catalana Sandra Bautista, già vincitrice del Premio Parodi 2024. Ad affiancare la voce e le corde della cantautrice sarà il chitarrista Bartolomeo Barenghi, in una serata che viene promossa al locale di via D'Annunzio 14 dalle associazioni Gong e Il Formicaio.

Cantante, musicista e poetessa classe 1995, Bautista registra il primissimo brano a diciassette anni, in maniera totalmente autodidatta e nell'ambito di un progetto di ricerca del suo liceo: "L'essencial" la porta così tra le otto finaliste di un concorso della radio nazionale spagnola. Una partecipazione che sarà solo la prima di tante altre, vedendola negli anni a seguire toccare il podio in rassegne iberiche, come il Salitja Song Contest, i premi Sona9, e il Festival Nazionale dei Giovani Cantautori di Elx.

Ma il suo universo artistico ‒ fatto di melodie raffinate, liriche introspettive e un'intensa capacità interpretativa, in sospeso fra tradizione e modernità e dalle calde sonorità latine ‒ ha trovato anche espressione discografica, a partire dall'esordio "Trapezista" (2019) e proseguendo con "Intuir el tigre" (2024), album finanziato per crowfunding e quasi interamente autoprodotto, il cui estratto "Cartografia" le è valso ben sei premi Andrea Parodi, diventando il primo brano vincitore a essere cantato in lingua catalana.

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