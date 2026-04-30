Ariete: Potreste trovarvi presi tra due fuochi e non sapere cosa fare: rimandate la decisione a quando sarete pronti.

Toro: Momento di introversione in cui trovate conforto nel coltivare i vostri interessi. Prendetevi il vostro spazio.

Gemelli: Non è il caso di lasciarsi prendere la mano dalle incertezze e di reagire emotivamente. Passerà!

Cancro: Una ferrea organizzazione vi tiene al riparo da possibili imprevisti. Ma non potete prevedere sempre tutto!

Leone: Sollecitudine e disponibilità riescono a coinvolgere chi vi sta a cuore più dei richiami imperiosi.

Vergine: Un progetto di viaggio rimandato da tempo può realizzarsi. Un messaggio vi conforta e vi rassicura.

Bilancia: Rafforzate l’armonia nella coppia aprendo il dialogo a nuovi argomenti che non avete mai toccato.

Scorpione: Divergenze di opinione vi rendono particolarmente insofferenti. Servirebbe un atteggiamento più duttile.

Sagittario: Quando tutto fila liscio come oggi, anche le fantasie più ardite diventano realizzabili. Credeteci!

Capricorno: Inutile continuare a chiedere conferme se non vi decidete ad agire. Abbiate più fiducia in voi stessi!

Acquario: L’umore non è brillante, rifugiatevi nella tranquillità delle ore di solitudine che la giornata vi concede.

Pesci: Investite su un progetto ambizioso prendendovi dei rischi calcolati. Siate più coraggiosi!

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